Aynı iş yerinde ikinci yangın

Yangın, saat 03.50 sıralarında Eski İzmir Caddesi'nde bulunan ayakkabı satışı yapan iş yerinde meydana geldi. Kimsenin olmadığı sırada 2 ayda ikinci kez yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Polis, kundaklama ihtimali üzerine yangınla ilgili soruşturma başlattı. İşletme sahibi Ahmet Dağ (53), "Dükkanımız iki ay önce de yandı. Yeniden yaptık. Bu gece de aynı saatlerde yine yangın çıktı. Her şeyimiz bitti. Şüphelendiğimiz kimse yok ama bir şey var. Araştırılması ve bu konunun üzerine durulması lazım. Servetimiz gitti" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.