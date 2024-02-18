Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Ordu'nun Ünye ve Akkuş ilçelerinde şehir merkezlerine gitmesi güç olan hastaların servis araçları ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine götürüldüğünü belirtti. Koca, "Ölümlerin en sık ikinci nedeni kanserlerdir. Belirti vermemiş kanseri tespit etmenin en iyi yolu kanser tarama testleridir. Kanser tarama testleri ağrısız ve acısız işlemlerle yapılır. Her biri ücretsizdir. Ünye ve Akkuş'ta olduğu gibi, şehir merkezlerine gitmesi güç hastalarımızı servis araçlarımızla Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimize getiriyoruz" dedi.
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Servis aracıyla tarama testine götürüldüler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'un Ünye ve Akkuş ilçelerinde yaşayıp, şehir merkezine gidemeyen hastaların servis araçları ile kanser tarama testlerine götürüldüğünü belirtip, görüntü paylaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.