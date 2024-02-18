"Türk hava sahası yerli ve milli imkanlarla izlenecek"

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliğiyle, Türk mühendislerince, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) sahada geçici kabulünün yapıldığını ve Gaziantep Havalimanı'nda hizmete hazır olduğunu belirtti. MGR'nin stratejik konumu ile hava araçlarını tespit ederek hizmet vereceğini kaydeden Uraloğlu, hava trafik kontrolörlerinin halihazırda kullandığı hava trafik yönetimi yazılımlarına bu hava trafiğinin başarıyla aktarılacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, sistemin, hava trafiğinin emniyetli ve güvenli şekilde yönetilmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Hava trafik kontrol hizmetlerinin verimliliğini artıracak. Dışa bağımlılığı azaltacak. Türkiye'nin havacılık alanındaki teknolojik gelişimine katkı sağlayacak" dedi.

HAVA SAHASINI 7/24 İZLEYECEK

Bakan Uraloğlu, radar menzili birincil gözetim radarı sisteminde 112 kilometre (60NM) ve ikincil gözetim radar sisteminde 370 kilometre (200NM) olan MGR'nin, kontrolü dahilindeki hava sahasını 7 gün 24 saat izleyeceğini söyledi. Sistemin bir yandan Gaziantep Havalimanı'nın yaklaşma trafiğine hizmet vereceğini diğer yandan da 370 kilometre içinde yer alan saha kontrol (en-route) trafiğini yöneteceğini bildiren Uraloğlu, "MGR'nin hizmete girmesi ile birlikte Türkiye, hava trafik kontrol hizmetlerinde önemli bir aşama kaydetmiş oldu" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, farklı bölgelere de kurulması hedeflenen proje ile 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasının tamamı milli ve yerli imkanlarla izlenebileceğini belirterek, "Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) tavsiyelerine uygun olarak tasarlanan MGR, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun (ICAO) standartlarının tümünü karşılıyor. MGR'nin yerli bir sistem olması, Türkiye'nin havacılık alanındaki yerli ve milli üretim hamlesine önemli bir katkı sağlamış oldu" dedi.