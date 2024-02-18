"Cezayir’in karar taslağını veto ederiz"

ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, yaptığı yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta boyunca Başkan Biden, Başbakan Netanyahu'nun yanı sıra Mısır ve Katar liderleriyle de bu anlaşmayı ilerletmek üzere çok sayıda telefon görüşmesi yaptı. Eksiklikler devam etse de temel unsurlar masada. Sonuç olarak, bu anlaşmanın tüm rehineleri ailelerine kavuşturmak ve hayat kurtarıcı gıda, su, yakıt, ilaç ve diğer temel ihtiyaçların umutsuzca ihtiyaç duyan Filistinli sivillerin eline geçmesini sağlayacak uzun süreli bir duraklama sağlamak için en iyi fırsatı temsil ettiğine inanıyoruz” dedi. Cezayir’in sunduğu karar taslağının oylamaya sunulması halinde veto edeceklerini belirten Greenfield, “Buna karşın Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı bu sonuçları elde edemeyecek ve hatta bu sonuçlara ters düşebilecektir. Bu endişemizi Konsey'deki meslektaşlarımıza defalarca ilettik. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri bu karar tasarısının kabul edilmesini desteklememektedir. Taslak bu haliyle oylamaya sunulacak olursa, veto edilecektir” dedi.

“ÇÖZÜM FIRSATINI TEHLİKEYE ATACAK ADIMLAR”

Greenfield, tüm taraflardan ‘süreci tehlikeye atacak adımlar atmak yerine, başarıya ulaşması için elinden geleni yapma’ talebinde bulunarak, “Amerika Birleşik Devletleri, rehine anlaşmasının bitiş çizgisini aşması için gerekli diplomasiyi yürütmeye devam edecek ve Refah'taki bir milyondan fazla sivilin korunmasına yönelik beklentilerimiz konusunda İsrailli ve bölgesel liderlerle samimi olacaktır. Diğer tarafların da bu süreci ve düşmanlıkların kalıcı bir çözüme kavuşturulması fırsatını tehlikeye atacak adımlar atmak yerine, bu sürecin başarıya ulaşması için ellerinden geleni yapmaları kritik önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.