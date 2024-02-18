"Son iki gün umut verici değil"

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani, geçen üç hafta boyunca anlaşmanın yapılması için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, “Zamanın bizim lehimize olmadığını düşünüyorum. Geçtiğimiz üç hafta içinde müzakerelerde iyi bir ilerleme kaydettik ve iki taraf arasında bir anlaşmaya varmaya çalışıyorduk, ancak son birkaç gündür beklendiği gibi ilerlemiyor. İki taraf arasında hala görüş ayrılıkları olduğuna inanıyorum. Çok yakında bir anlaşmaya varılacağını görebiliyoruz, ancak son iki gündeki hız pek umut verici değil. Her zaman tekrarladığım gibi iyimserliğimizi ve ısrarımızı sürdüreceğiz ve bu anlaşmaya varmak için elimizden geleni yapacağız çünkü Gazze'deki insani durum tehlikeli, özellikle de Refah söz konusu olduğunda durum çok zor ve tehdit edici bir andayız” dedi.

“ÇÖZÜMLE SONUÇLANMAYAN 30 YILLIK BİR DÖNGÜ”

El Sani, son 30 yıla bakıldığında Filistin meselesinde hiçbir ilerleme ve çözümle sonuçlanmayan bir döngüye girildiğine dikkat çekerek, “Filistin devleti ya da Filistinlilerin geleceği ile ilgili bir müzakereye başlarken gerçekçi olmak için son 30 yıla bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir ilerleme ya da çözümle sonuçlanmayan bir döngüye girdiğimizi gördük. Aksine, yerleşimlerin ve yerleşimci şiddetinin sayısında sürekli bir artış, kutsal mekanlara yönelik sürekli ihlaller, zaman zaman meydana gelen provokasyonlar gördük” ifadelerini kullandı.