Maden ocağının Türkiye müdürü gözaltına alındı

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin Türkiye müdürü C.D.'de gözaltına alındı ve İliç'te adliyeye çıkarıldı. C.D'nin savcılıktaki ifadesi sürüyor. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.