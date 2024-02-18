Netanyahu'dan Refah açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün gece yaptığı açıklamada, “Güneyde elde edilecek tam zafer, yakın ve uzak tüm düşmanlarımıza açık ve keskin bir mesaj olacak ve aynı zamanda ülkenin tüm bölgelerinde güvenliği yeniden tesis edecektir. Perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüm. Dünya liderleriyle her gün konuşuyorum. Onlara kararlı bir şekilde söylüyorum: İsrail, biz tam zafere ulaşana kadar savaşacaktır. Buna Refah'taki harekât da dâhildir, tabii ki çatışma bölgelerindeki sivillerin güvenli bölgelere tahliye edilmesine izin verdikten sonra. Her kim Refah'ta operasyon yapmamızı engellemek istiyorsa, aslında bize savaşı kaybetmemizi söylüyor demektir. Buna izin vermeyeceğim. Hiçbir baskıya teslim olmayacağız. Teslim olmayacağız. Benim liderliğim altında İsrail, bir Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınmasına şiddetle karşı çıkmaya devam edecektir” dedi.

REFAH KONUSUNDA UYARI YAPILMIŞTI

Birlemiş Milletler, insani hakları ve insani yardım örgütlerinin yanı sıra birçok dünya lideri, Refah’ta herhangi bir operasyon yapılmasının katliamla sonuçlanacağı konusunda İsrail’i uyarmıştı. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırıları ve bombardımanlar, sivil halkın güneye, Refah kentine sığınmasına neden olmuştu. BM yetkilileri, Gazze nüfusunun neredeyse tamamının Refah kentinde bulunduğunu, gıda, barınma ve sağlık malzemelerine erişimden yoksun olduğuna dikkat çekmişti.