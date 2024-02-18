Yolcu minibüsleri trafikte yarıştı

Olay, dün öğle saatlerinde Kartal Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.A., H.D. ve H.S. yönetimindeki 3 yolcu minibüsü caddede yarışmaya başladı. Öne geçmeye çalışan minibüs şoförleri, bu sırada trafiği tehlikeye attı. O anlar arkadan gelen bir araç sürücüsünü cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINAN ŞOFÖRLERE CEZA

Minibüs şoförlerinin yarıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, 3 minibüs şoförünü gözaltına aldı. Minibüs şoförlerine Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' maddesinden bin 506 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690 lira, 'Öndeki araçları yeterli mesafede takip etmemek' maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 8 bin 658 lira para cezası uygulandı. Minibüs şoförleri hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.