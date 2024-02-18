"Silahlar gelene kadar hayat kurtarıcı bir hamle"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna’nın halkını ve ordusunu korumaya çalıştığını, savunmanın böyle bir şey olduğunu vurgulayarak, “Ukrayna birliklerinin, savunmacılarımızın aylardır Rus saldırılarına karşı koyduğu Donetsk bölgesindeki Avdiivka'dan çekilmesi kararı, gerekli silahlar gelene kadar Ukraynalıların hayatını kurtaracağı için mantıklı ve adildir. Halkımızı, savaşçılarımızı koruyoruz, çünkü savunma böyle bir şeydir. Bu, insanların kilometrelerce geri çekildiği ve Rusya'nın bir şeyler ele geçirdiği anlamına gelmiyor. Hiçbir şey ele geçirmedi” dedi.

“SİLAHLAR YETERSİZDİ”

Zelenski, ordunun toparlayacağını, yetersiz olan silahları bekleyeceğini belirterek, “Ordumuzun görevini sürekli olarak yerine getirdiğine inanıyorum. Hayatlarımızı kurtarmak da bence doğru bir karardır. Daha sonra toparlanma olacak, sadece yetersiz olan uygun silahları bekleyecekler. Ukrayna'nın topçu ve uzun menzilli silahlara çok ihtiyacı var ve bu konuda ortaklarının yardımına güveniyor. Bu yıl onları drone sistemleri ve elektronik harp sistemleri ile şaşırtacağız ki bu bizim için olumlu, Rusya için olumsuz olacaktır. Bunlar bizim yerli teknolojilerimiz. Bu, ortaklarımızdan yardım beklerken izlediğimiz paralel bir yoldur” ifadelerini kullandı.