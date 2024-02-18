Bakan Fidan, ilk olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan ile bir araya geldi. Fidan ardından Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü. Fidan son olarak Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Alman Federal Meclisi milletvekillerinden Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve SPD Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid’i kabul etti.
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Bakan Fidan, Münih’te
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gittiği Almanya’da dün ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.