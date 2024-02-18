Bakan Fidan, Münih’te

Bakan Fidan, ilk olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan ile bir araya geldi. Fidan ardından Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü. Fidan son olarak Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Alman Federal Meclisi milletvekillerinden Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve SPD Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid’i kabul etti.