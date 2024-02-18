İstanbul’da 2024 yılında yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 bin 397 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şüpheliler arasında hakkında dolandırıcılık suçlarından 68 yıl 6 ay hapis cezası alan Selçuk T., 57 yıl 11 ay hapis cezası alan Fatih Y.’nin bulunduğu öğrenildi. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildiği belirtildi. Baskın anlarını polis kamerası görüntüledi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 1 Ocak 2024 - 15 Şubat 2024 tarihleri arasında haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen firari hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonlarda 25 bin 27 aranan şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Bu kişilerden cezaları kesinleşen, firari durumda olduğu tespit edilen 7 bin 397 kişinin işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edildiği öğrenildi. Yakalananlar arasında hakkında dolandırıcılık suçlarından 68 yıl 6 ay hapis cezası alan Selçuk T., 57 yıl 11 ay hapis cezası alan Fatih Y.'nin bulunduğu öğrenildi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda baskın yapılan evlerde çok sayıda silah ele geçirildiği belirtildi.
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İstanbul'da 7 bin 397 kişi yakalandı
İstanbul'da firari hükümlülere operasyon: 7 bin 397 kişi yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.