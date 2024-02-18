Engelli öğrenciler, kızakla kaydı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler, otobüsle Palandöken Kayak Merkezi'ne götürüldü. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de gelen öğrenciler, Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel tarafından karşılandı. Burada aileleri ile vakit geçiren öğrenciler, 'acemi pisti'nin üst noktasına bantlarla ulaştı. Öğrenciler, ardından hem eğitmenlerin hem ailelerinin yardım ile kızakla kaydı. Eğlenceli anlar yaşayıp, kızaktan sonra dans eden engelli öğrenciler, sucuk ekmek de ikram edildi. Mahmut Temel, "Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde eğitim alan engelli öğrenciler ve ailelerini Palandöken Kayak Merkezi'ne getirdik. Palandöken'i ve kış turizmini onlara da tanıtmak için buradayız. Engelliler ve aileleri kızakla kayarak doyasıya eğleniyor, eğitmenleri eşliğinde doya doya karın keyfini çıkarıyor" dedi.