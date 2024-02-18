Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi

Kaza, saat 05.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazar tezgahına çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı 01 ACN 241 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile 14 tarım işçisi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı