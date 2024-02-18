Kaza, saat 05.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazar tezgahına çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı 01 ACN 241 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile 14 tarım işçisi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
- Gündem
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi
Adana''da tarım işçilerinin taşıyan midibüsün devrildiği kazada 15 kişi, yaralandı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.