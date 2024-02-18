- Sağlık

Saçlarınızı hızlı uzatan kür tarifi

Saçların hızlı uzamasını desteklemek için doğal bir saç maskesi tarifi şu şekilde olabilir:

Saçlarınızı hızlı uzatan kür tarifi mask

Malzemeler:
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı
- 1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:
1. Bir kase içerisinde yumurtayı çırpın.
2. Çırpılmış yumurtaya hindistancevizi yağı ve balı ekleyin, iyice karıştırın.
3. Hazırladığınız karışımı saç diplerinize ve saç uçlarına uygulayın, saçınızın tamamına yayın.
4. Saçınızı bir duş bonesi veya duş başlığı ile kapatın ve yaklaşık 30-60 dakika bekletin.
5. Ardından saçınızı ılık su ile durulayın ve şampuanla yıkayın.

Bu doğal saç maskesi, saç derisini besleyerek saçların hızlı uzamasını destekleyebilir. Ancak herkesin saç yapısı farklı olduğundan, bu tarifi kullanmadan önce cilt testi yapmanız önerilir. Ayrıca, sağlık uzmanına veya bir uzmana danışarak kullanmanız da faydalı olabilir.

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18 Şub 2024 - 08:09 - Sağlık

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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