Saçlarınızı hızlı uzatan kür tarifi

Malzemeler:
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı
- 1 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı:
1. Bir kase içerisinde yumurtayı çırpın.
2. Çırpılmış yumurtaya hindistancevizi yağı ve balı ekleyin, iyice karıştırın.
3. Hazırladığınız karışımı saç diplerinize ve saç uçlarına uygulayın, saçınızın tamamına yayın.
4. Saçınızı bir duş bonesi veya duş başlığı ile kapatın ve yaklaşık 30-60 dakika bekletin.
5. Ardından saçınızı ılık su ile durulayın ve şampuanla yıkayın.
Bu doğal saç maskesi, saç derisini besleyerek saçların hızlı uzamasını destekleyebilir. Ancak herkesin saç yapısı farklı olduğundan, bu tarifi kullanmadan önce cilt testi yapmanız önerilir. Ayrıca, sağlık uzmanına veya bir uzmana danışarak kullanmanız da faydalı olabilir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.