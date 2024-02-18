Bahçeli'de tekele saldırı

Soğanlı Mahallesi'nde 2 Şubat Cuma gece saatlerinde bir kişi tekel bayisine gelerek silahla saldırmıştı. Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda silahlı saldırıyı, Barış Boyun'un yönettiği suç örgütünün yaptığı tespit edildi. Organize Suçlarla Mücadele polislerinin şüphelilerin adresine yaptığı baskında ekipler U.M., K.Ç., M.E.H., F.Y. ve Y.O. ile çocuk yaştaki A.A., B.A. olmak üzere toplamda 7 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada tabanca ve fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgusunda Eyüpsultan, Arnavutköy ve Bakırköy'de de benzer suçlara karıştıkları belirlendi. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderilirken 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.