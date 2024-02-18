Güngören'de kavga çıktı

İstanbul, Güngören'de Kepçe operatörü yaşlı kişiye hakaret ederek bekleme yapmamasını söyledi. Bunun üzerine yaşlı kişinin akrabaları ile yıkım ekibi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında taraflar sopalarla ve yıkılan binadan çıkan tahtalarla birbirine saldırmaya başladı.

ZABITA VE POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Kavgayı ne çevredekiler ne de olay yerine gelen zabıta ekipleri ayırabildi. Sopalarla birbirine giren grup uzun süre kavga etti. Kavga polisin olay yerine gelmesi ile sona erdi. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kavganın ardından polis yıkımın yapıldığı alanda bir süre güvenlik önlemi aldı. Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde grubun sopalarla birbirine saldırdıkları anlar yer aldı.