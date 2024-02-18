Mahalle sakinleri şiddet olaylarına dikkat çekti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Etlik Koşu Yolu sakinlerinden bir vatandaş, “Futbol ve basketbol sahası istiyoruz” talebinde bulundu. Bir diğer vatandaş ise, “A takımını olumsuz değerlendiriyorum. Orada otururken şiddete maruz kaldım” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bir vatandaşımız, “Sokaklarda tehlikeli insanlar çok fazla bunun için bekçiler görevlendirilmelidir” talebinde bulundu.
Bir başka vatandaşımız yerel seçimle ilgili “Daha önceden hangi parti olduğu fark etmeden Turgut Altınok’a oy verirdi. Ben ise Mesut Özarslan’a bir bakacağım, değerlendireceğim” ifadesinde bulundu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.