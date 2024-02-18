18 Şub 2024 - 04:43- Gündem G:

Mahalle sakinleri şiddet olaylarına dikkat çekti

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Etlik Koşu Yolu sakinleri, yerel seçimlere kısa bir süre kala, mahallelerindeki Futbol ve Basketbol sahalarındaki eksikliklere dikkat çekti. Keçiören A takımının yaptığı şiddet olaylarına da vatandaşlar tepki gösterdi.

Mahalle sakinleri şiddet olaylarına dikkat çekti mask

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Etlik Koşu Yolu sakinlerinden bir vatandaş, “Futbol ve basketbol sahası istiyoruz” talebinde bulundu. Bir diğer vatandaş ise, “A takımını olumsuz değerlendiriyorum. Orada otururken şiddete maruz kaldım” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bir vatandaşımız, “Sokaklarda tehlikeli insanlar çok fazla bunun için bekçiler görevlendirilmelidir” talebinde bulundu.

Bir başka vatandaşımız yerel seçimle ilgili “Daha önceden hangi parti olduğu fark etmeden Turgut Altınok’a oy verirdi. Ben ise Mesut Özarslan’a bir bakacağım, değerlendireceğim” ifadesinde bulundu.

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18 Şub 2024 - 04:43 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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