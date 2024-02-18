Mahalle sakinleri şiddet olaylarına dikkat çekti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Etlik Koşu Yolu sakinlerinden bir vatandaş, “Futbol ve basketbol sahası istiyoruz” talebinde bulundu. Bir diğer vatandaş ise, “A takımını olumsuz değerlendiriyorum. Orada otururken şiddete maruz kaldım” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bir vatandaşımız, “Sokaklarda tehlikeli insanlar çok fazla bunun için bekçiler görevlendirilmelidir” talebinde bulundu.

Bir başka vatandaşımız yerel seçimle ilgili “Daha önceden hangi parti olduğu fark etmeden Turgut Altınok’a oy verirdi. Ben ise Mesut Özarslan’a bir bakacağım, değerlendireceğim” ifadesinde bulundu.