Babacan: “Enflasyonu düşüremiyorlar, TÜİK'e ‘Düşür’ diyorlar”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından bir vatandaşla sohbetini yayınladı. Ali Babaca'na kuşan vatandaşın ifadeleri şöyle: “Memur ve emekliyim, 14 bin lira maaş alıyorum. Bizi bu kurtların elinden kurtarın ya” diyerek Ali Babacan’a dert yanan emekli şöyle söyledi: “Maliyeden emekliyim, paranın bol olduğu yerden emekliyim. Emekli olduğumda asgari ücretin iki buçuk misli maaş alıyordum. Tam iki buçuk misli.”

Ali Babacan, emekliye şöyle yanıt verdi: “Bütün denge bozuldu. Emekliler arası maaş dengesi bozuldu. Çalışanla emekli arasındaki maaş dengesi bozuldu. Durum berbat, farkındayız. TÜİK enflasyonu doğru ölçmüyor. Bir başka problem asıl o yani.”

“TÜİK’in terazisinin ayarını bozdular”

Emeklinin “Onlar Tayyip’e göre ölçüyorlar” demesi üzerine Ali Babacan şöyle dedi: “TÜİK’in terazisinin ayarını bir bozdular, ondan sonra millet perişan. Enflasyonu düşüremiyorlar. TÜİK’e diyorlar ki, ‘Sen düşür.’ O da ‘Başüstüne’ diyor. Düşürüyor.”

Ali Babacan, emekliyle olan diyaloğunu Twitterhesabından şu cümlelerle paylaştı: “Patlattıkları enflasyonu düşüremiyorlar, TÜİK'e ‘Düşür’ diyorlar.Enflasyonu TÜİK düşürünce de maaşlar arasındaki denge bozuluyor, maaşlar da hiçbir şeye yetmiyor.”