Babacan: “Enflasyonu düşüremiyorlar, TÜİK'e ‘Düşür’ diyorlar”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından bir vatandaşla sohbetini yayınladı. Ali Babaca'na kuşan vatandaşın ifadeleri şöyle: “Memur ve emekliyim, 14 bin lira maaş alıyorum. Bizi bu kurtların elinden kurtarın ya” diyerek Ali Babacan’a dert yanan emekli şöyle söyledi: “Maliyeden emekliyim, paranın bol olduğu yerden emekliyim. Emekli olduğumda asgari ücretin iki buçuk misli maaş alıyordum. Tam iki buçuk misli.”
Ali Babacan, emekliye şöyle yanıt verdi: “Bütün denge bozuldu. Emekliler arası maaş dengesi bozuldu. Çalışanla emekli arasındaki maaş dengesi bozuldu. Durum berbat, farkındayız. TÜİK enflasyonu doğru ölçmüyor. Bir başka problem asıl o yani.”
“TÜİK’in terazisinin ayarını bozdular”
Emeklinin “Onlar Tayyip’e göre ölçüyorlar” demesi üzerine Ali Babacan şöyle dedi: “TÜİK’in terazisinin ayarını bir bozdular, ondan sonra millet perişan. Enflasyonu düşüremiyorlar. TÜİK’e diyorlar ki, ‘Sen düşür.’ O da ‘Başüstüne’ diyor. Düşürüyor.”
Ali Babacan, emekliyle olan diyaloğunu Twitterhesabından şu cümlelerle paylaştı: “Patlattıkları enflasyonu düşüremiyorlar, TÜİK'e ‘Düşür’ diyorlar.Enflasyonu TÜİK düşürünce de maaşlar arasındaki denge bozuluyor, maaşlar da hiçbir şeye yetmiyor.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.