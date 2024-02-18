9. Üsküdar Kitap Fuarı devam ediyor

2015 yılında tüm kitapseverleri buluşturma hedefiyle yola çıkan Üsküdar Kitap Fuarı, bu yıl 120 yayınevi, 550 yazar ve 750 etkinlik ile İstanbullularla buluşuyor. Üsküdar Kitap Fuarı çok uzun zamandır bir ilçe kitap fuarı olma özelliğini aşarak özlemle beklenen bir kültür buluşması haline gelmiş durumda.

Açılışı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Yaptı

Her yıl özel bir konuk tarafından açılışı yapılan Üsküdar Kitap Fuarı’nın dokuzuncusu yine çok özel bir isimle açıldı. 9. Üsküdar Kitap Fuarı’nın açılışı kitaba olan sevgisiyle bilinen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş tarafından yapıldı.

Bu yıl fuarın onur konuğu olan sevilen tarihçi ve yazar Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ile fuarın onur yazarı; kaleme aldığı eserlerle Türk şiirinde bir ekol oluşturan şair İbrahim Tenekeci Üsküdar Kitap Fuarı’nın açılış töreninde salonda bulunanlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Açılışta konuşan TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Üsküdar hem tarihin içinde olan bir şehir, hem de tarihi bugünle yaşayan bir şehir. Üsküdar Fetih gören bir şehir ve yarımadayı seyrederek tarihi bugünde yaşayan bir şehir. Bu tür etkinlikleriyle geleceğe tarih yazan bir şehir” dedi.

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: “31 Mart'tan sonra yapacağı 3 tane proje sundu başkanım, o projelerin gerçekleşmesini sağlayacağız. Bir taraftan teknoloji merkezleri, bir taraftan nevmekanlar, kütüphaneler ve şehrin merkezinde birçok proje yapıldı. Kitap fuarı için buradayız. Kitap okumak hayatın temel dinamiğidir. Kitap sadece cümle ve sayfalardan ibaret değil, hayatın kendisidir. Burada 9'uncusunu gerçekleştirdiğimiz kitap fuarında emek olduğunu görüyoruz. 70 yayınevi, 550'e yakın yazar yer alacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kurtulmuş: "Gençler; Türkiye'nin geleceği sizin omuzlarınızda"

“Gençler sizin önünüzde fevkalede büyük bir birikim olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye olarak büyük bir ayrıcalığa sahip olduğumuzu farkında olmalıyız. Üsküdar'ın herhangi bir sokağında yürürken bir sokaktan geçmiyor, o sokakta asırlardır nice insanların birikimlerini de görüyoruz. İstanbul'un neresine bakarsanız bakın büyük bir medeniyeti, büyük bir kültürü görüyoruz. İstanbul'da ki bu tarihi anımsamak mecburiyetindeyiz. Kökü sağlam olmayan hiçbir ağacın yeryüzünde sağlam olmayacağı gibi, kökü sağlam olmayacağı hiçbir milletin de uzun süreli hedeflerinin olması mümkün değildir. Okumak pasif değil, büyük bir eylemdir. Ben Türkiye'nin geleceğinden umutluyum. Türkiye'nin gençlerinden ümitliyiz. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyet'in ikinci asrında çok büyük işleri planlamak ve gerçekleştirmek zorundayız. Bu yüzden Türkiye'nin geleceği sizin omuzlarınızda.."

Türkmen: “Üsküdar tarihin, kültürün beşiği, bir okuma şehridir”

9'uncu kitap fuarının açılışında kürsüye gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise,"Üsküdar kitap fuarı böyle önemli bir fuarda özellikle gençlerle bir araya gelmek bizi mutlu etti. Üsküdar gelenekleri olan bir ilçe, huzurun başkenti. Üsküdar'ın tarihi İstanbul'dan eski desek yeridir. Üsküdar tarihin kültürün beşiği, bir okuma şehridir. Üsküdar'a bir takım projeler yapıyoruz ama en çok yakışan kitap fuarı. Bu yıl 9'uncu düzenliyoruz. İnşallah 9 gün sürecek burada. Yayın evlerine teşekkür ederim. 120 yazar, 550 yayınevi katıldı. Her yıl bir onur konuğumuz ve onur yazarımız oluyor bu sene onur konuğumuz hepimizin yakından tanıdığı değerli dostumuz İbrahim Tenekeci ve onur konuğumuz Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu buradalar onlarada teşekkür ediyorum. Üsküdar kitap fuarımız Tüyap'tan sonra en önemli fuarı ve Üsküdar İstanbul'un merkezi. Buarada kitaba, yazara ulaşmak kolay, buranın ulaşımı kolay. Bu yıl 300 bini aşkın kişiyi ağırlamak istiyoruz. Gençler özellikle kitaba çok ilgililer teşekkür ediyorum. Ne olacak bu gençlerin haline diyenlere, ben de helal olsun gençliğimize diyorum ve gurur duyuyorum. Üsküdar'da bu sanat etkinlikleri çok önemli. Bu bu kitap fuarına neler katabiliriz diye hocalarımızla ve yazarlarımızla konuşuyoruz. Nevmekanlarımız çok önemli 5 tane oldu hayırlı olsun. Kitap fuarına özel yeni üç projemiz var“ diye konuştu.

Türkmen: Üsküdar’a 3 Büyük Eser Daha Kazandıracağız”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar’ın kültürel hayatına katkıda bulunacak üç özel projesini de açıkladı: “Öncelikle yerel seçimlerin ardından kültür sanata ait projelerimiz kapsamında harem otogarını kaldıracağız ve oradaki 100 bin metrekarelik alana İstanbul'a yakışır bir şekilde Kültür merkezi ve kongre sarayı yapacağız. Diğer projemiz Paşakapısı cezaevini şehrin dışına taşıyacağız. Eski binayı sergi sarayı yapacağız. Ve son olarak Üsküdar Musiki binasını yıkıyoruz ve yeni binamızı Üsküdar'a kazandırıyoruz. Tabii bunları yapabilmek için desteklerinizi bekliyoruz.”

İlber Ortaylı’dan İskender Pala’ya kadar Çok Sayıda Yazar

9. Üsküdar Kitap Fuarı’nda birbirinden ünlü yazarlar da söyleşi ve imza günleri ile yer alacak. İlber Ortaylı, İskender Pala, Yusuf Kaplan, Hayati İnanç, Dursun Gürlek, Saliha Erdim, Nurullah Genç, Şef Ömür Akkor, Kemal Sayar, Beşir Ayvazoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Şermin Yaşar, Ali Ural, Erol Göka ve Selahattin Yusuf gibi bir ünlü yazar söyleşi ve imza günleriyle fuarda yer alacak.

Üsküdar’da Yer Gök Kitap

Nevmekân adını verdiği konsept ile Millet Kıraathanelerinin öncüsü olan Üsküdar, bugün sayısı 5’i bulan Nevmekânlarında yüz binlerce kitaba ev sahipliği yapıyor. Üsküdar için kitap yalnızca fuar takviminde değil, yılın her günü bir öncelik ve önem taşıyor. Bu önemin zirve yaparak kendisini gösterdiği etkinlik ise Üsküdar Kitap Fuarı oluyor.

Alev Alatlı İçin Anma Programı

Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Alev Alatlı için de 9. Üsküdar Kitap Fuarı’nda bir anma programı düzenlenecek. Anma Programı, Üsküdar Kitap Fuarı’na daha önce pek çok kez konuk olan Alev Alatlı için bir saygı duruşu niteliği taşıyacak. Türk edebiyatının usta kalemleri Peyami Safa’dan, Sabahaddin Ali’ye ve Oğuz Atay’a; önemli araştırmacı ve düşünürlerden Edward Said gibi isimlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşecek paneller edebiyatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Bu yıl Çocuk Kitapları Daha da Öne Çıkıyor

Üsküdar Kitap Fuarı’nın en öne çıkan özelliklerinden biri de çocuklar, özellikle çocuk kitaplarına dair pek çok yayınevini buluşturan fuarda yer alan her bir kitap çocuklar için farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Ailelerin kitap etrafında bir araya gelmesi, fuar alanına ulaşmak için yaptıkları yolculuk, herkesin kendisi için almak istediği kitapları listelemesi, fuar alanında stantlar arasında gezerek yeni keşifler yapmak ve sevilen yazarlar ile çektirilen unutulmaz kareler. Tüm bunlar Üsküdar Kitap Fuarı’nı hemen herkesin hatırasında özel bir yere taşıyacak.

Fuar Süresince 750 Etkinlik Gerçekleşiyor

Üsküdar Kitap Fuarı edebiyattan sinemaya, ilahiyattan felsefeye; sosyolojiden tarihe, çocuk kitaplarından şiir kitaplarına geniş bir yelpazede yayınlara ev sahipliği yapıyor. Bu çeşitliliğin yansıdığı yaklaşık 150 adet söyleşi ve yaklaşık 600 imza ile tam 750 etkinlik Üsküdar Kitap Fuarı’nda yer alıyor.