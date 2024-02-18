Fırtınalarla mücadelede hayati 3 aşama!

Fırtına öncesinde balkon, teras gibi alanlarda bulunan saksı veya uçabilecek her türlü eşyanın kaldırılması veya sabitlenmesi gerektiğini hatırlatan Acil Yardım ve Afet Yönetimi Uzmanı Dr. Ayşe Aydemir Yıldırım, elektrik, su, doğalgaz gibi vanaları kapatmak için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Acil Durum ve Afet Yönetimi Program Başkanı Öğr. Gör. Dr. Ayşe Aydemir Yıldırım, bireysel olarak fırtınaya karşı korunma konusunda bilgi verdi.

Fırtınalar öncesinde alacağımız tedbirleri, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri bilmemiz önemli

Dr. Ayşe Aydemir Yıldırım, kuvvetli rüzgârlarla ortaya çıkan ve kar, yağmur gibi yağışların da eşlik ettiği fırtınaların ciddi hasarlara yol açabileceğini ifade ederek, “Acil durum olarak değerlendirebileceğimiz bu doğa olayının öncesinde alacağımız tedbirleri, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri bilmemiz önemli.” dedi.

Balkon ve teraslardaki saksılar, uçabilecek her türlü eşyalar kaldırılmalı veya sabitlenmeli

Dr. Yıldırım, fırtına öncesinde yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Meteorolojik uyarılar televizyon, radyo vb. yayın kuruluşlarından takip edilmelidir. Burada en önemli nokta uyarıları takip etmek ve dikkate almak. Uyarılar yapıldıktan sonra gerekmedikçe kesinlikle dışarıya çıkılmamalı. Sahil bölgesinden uzaklaşılmalı. Balkon, teras gibi alanlarda bulunan saksılar, uçabilecek her türlü eşya kaldırılmalı veya sabitlenmeli. Kapılar, pencereler, kepenkler kapatılarak, rüzgâr girişi engellenmeli. Araçlar mümkünse kapalı garajlara park edilmeli; bina, ağaç, duvar gibi yıkılma veya parça düşme ihtimali olan yerlerden uzaklaştırılmalı. Afet ilk yardım çantası yanına alınmalı.”

Ağaç, elektrik direği, cami minaresi gibi yerlerden uzak yürümeliyiz

Öğr. Gör. Dr. Ayşe Aydemir Yıldırım, fırtına sırasında yapılması gerekenler hakkında da şu bilgileri verdi: “Sakin bir şekilde herkes güvenliği için evlerinde veya kapalı alanlarda beklemeli. Dışarı çıkma durumunda, bina, ağaç, elektrik direği, cami minaresi gibi yerlerden uzak yürümeliyiz. Fırtına esnasında hasar meydana geldiyse hasarı onarmak için dışarı çıkılmamalı. Fırtınanın geçmesi beklenmeli. Binalara girerken kapılar kapatılmalı.

Soba kullanımında dikkatli olunmalı

Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanılıyorsa; köprü, viyadük gibi yapılara dikkat edilmeli. Mümkünse alternatif yollar kullanılmalı. Fırtına meydana geldiğinde dışarıda yapılan her türlü çalışma iptal edilmeli. Askıda eşya, yük bulundurulmamalı, vinç çalışmaları durdurulmalı. Gerekli durumlarda binanın elektrik, su, doğalgaz gibi vanalarını kapatmak için hazırlıklı olunmalı. Bilhassa fırtınalı havalarda soba kullanımından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmeleri meydana gelmektedir. Dolayısıyla soba kullanımında dikkatli olunmalı.”

Alınacak önlemlerle, fırtınalara karşı kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz

Fırtına sonrasında yapılması gerekenler hakkında da Dr. Ayşe Aydemir Yıldırım, şu bilgileri sıraladı: “Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik kablolarına dokunulmamalı. Güvenliğinden emin olunmayan duvar, bina ve ağaçlara yakın yürünmemeli. Hasar sonradan ortaya çıkabilir. Güvenli bir şekilde yapıdaki hasarlar tespit edilmeli ve güvenlik sağlanmadan hasarlı alanlara giriş yapılmamalı. Alınacak bu önlemlerle, fırtınalara karşı kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz.”