Antrenörlerin anısına turnuva düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Çankırı'da boksa katkı sağlamış, başarılı sporcular yetiştiren Ömer Bakırcı, Şefik Gümüş, Muzaffer Pekcan, Recep Gökmen ve Kazım Balas'ı anmak amacıyla Orhan Saka Spor Salonu'nda boks turnuvası düzenlendi.

Turnuva üst minik, yıldız, genç, büyük kadın ve erkekler kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Kırşehir, Niğde, Kastamonu, Aydın, Kırıkkale, Çorum, Tekirdağ ve Çankırı'dan 200 sporcunun katıldığı turnuva, yarın sona erecek.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Teknik Direktörü ve Çankırı Boks İl Temsilcisi Ahmet Çınar, AA muhabirine, turnuvanın ahde vefa amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Çankırı'da Cumhuriyet döneminde boks sporuna katkı veren antrenörleri anmak istediklerini dile getiren Çınar, "Bu antrenörlerimizin 4'ü vefat etti, onları rahmet ve saygıyla anıyorum. Hayattaki Ömer Bakırcı hocama da sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Boks Federasyonu Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca boks antrenörlerimizin kıymetli ailelerine ve bizleri yalnız bırakmayan, diğer illerden katılan antrenör, idareci ve sporcularımıza teşekkürü borç bilirim." ifadelerini kullandı.