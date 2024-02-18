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Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü mask
Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı.

Futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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18 Şub 2024 - 02:30 AA Konya- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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