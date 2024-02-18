18 Şub 2024 - 02:09- Gündem

Sivas'ta TIR'ın eve çarptığı görüntüler

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, 49 gün önce bir kamyonun çarptığı evin ikinci katına bu kez bir tırın çarptığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.