Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası Ankara'da yapıldı

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonada 10 top müsabakalarında 17 yaş altı kategorisinde Mustafa Alperen Daştan'ın birinci olduğu belirtildi. 19 yaş altı kategorisinde ise Ahmet Efekan Karaaslan'ın birinciliği elde ettiği kaydedildi.