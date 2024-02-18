Kırıkkale'de yangın

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi 792. Sokak'ta Yüksel A'ya ait müstakil evin çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede çatının tamamını saran yangını fark eden çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince çevredeki müstakil evlere sıçramadan söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.