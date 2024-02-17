Salih Ay şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay ile ilgili paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, şunları söyledi:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan Mehmetçiğimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.