Salih Ay şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay ile ilgili paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, şunları söyledi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan Mehmetçiğimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."