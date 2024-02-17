17 Şub 2024 - 20:23- Gündem G:

Salih Ay şehit oldu

Kahraman Mehmetçik Salih Ay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu.

Salih Ay şehit oldu
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan  Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay ile ilgili paylaşımda bulunan  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, şunları söyledi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan Mehmetçiğimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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17 Şub 2024 - 20:23 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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