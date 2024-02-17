"Başkanımıza başarılar diliyorum"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Sarıcakaya ilçe Belediye Başkan adaylarının Ahmet Dönmez olduğunu bildirdi.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sarıcakaya Belediye Başkan adayının Emekli Savcı Ahmet Dönmez olduğunu belirterek, "Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Sarıcakaya ilçemize ve Eskişehir'imize hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadesini kullandı.

Ahmet Dönmez, 1974 yılında Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sarıcakaya'da tamamladı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl açılan hakimlik savcılık sınavlarını başarıyla geçerek Eskişehir hakim adayı olarak göreve başladı. Türkiye'nin değişik yerlerinde hakim ve Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı.

İyi derecede İngilizce bilen, evli ve 2 çocuk babası Dönmez, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı olarak görev yaparken kendi isteğiyle emekli oldu.