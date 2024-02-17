Galatasaray ekibi Başkent'e geldi

Trendyol S\u00fcper Lig'in 26. haftas\u0131nda deplasmanda MKE Ankarag\u00fcc\u00fc ile kar\u015f\u0131la\u015facak Galatasaray, Ankara\u2019ya geldi. Mauro Icardi kafilede yer ald\u0131.\n\n
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.