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"Çok daha büyük hedeflere ulaşacağız"

Alanya Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmde hep birlikte çok daha büyük hedeflere ulaşacağız" dedi.

"Çok daha büyük hedeflere ulaşacağız"
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya platformu X üzerinden turizm ve otel işletmecileriyle bir araya geldikleri toplantı hakkında paylaşım yaptı. Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Turizm ve otel işletmecileriyle Alanya Ticaret Odası'nda bir araya geldik. Antalya'mızın turizmdeki hedeflerini ve çalışmalarımızı konuşarak sektör paydaşlarımızın önerilerini dinledik. Turizmde hep birlikte çok daha büyük hedeflere ulaşacağız."

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17 Şub 2024 - 18:05 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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