Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya platformu X üzerinden turizm ve otel işletmecileriyle bir araya geldikleri toplantı hakkında paylaşım yaptı. Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Turizm ve otel işletmecileriyle Alanya Ticaret Odası'nda bir araya geldik. Antalya'mızın turizmdeki hedeflerini ve çalışmalarımızı konuşarak sektör paydaşlarımızın önerilerini dinledik. Turizmde hep birlikte çok daha büyük hedeflere ulaşacağız."