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"Rize yine bize güç verecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize her zaman olduğu gibi yürüdüğümüz yolda yine bize güç verecek" dedi.

"Rize yine bize güç verecek"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize mitinginin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Uraloğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın ata toprağı Rize’de, liderimizi beklerken hemşehrilerimizi selamladık. Rize 31 Mart’ta tercihini Türkiye Yüzyılı’ndan yana yapacak; istikrara, eser ve hizmet siyasetine devam diyecek.

Rize her zaman olduğu gibi yürüdüğümüz yolda yine bize güç verecek."

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17 Şub 2024 - 17:08 Rize- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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