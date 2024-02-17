"Rize yine bize güç verecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize mitinginin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Uraloğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın ata toprağı Rize’de, liderimizi beklerken hemşehrilerimizi selamladık. Rize 31 Mart’ta tercihini Türkiye Yüzyılı’ndan yana yapacak; istikrara, eser ve hizmet siyasetine devam diyecek.

Rize her zaman olduğu gibi yürüdüğümüz yolda yine bize güç verecek."