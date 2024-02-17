Mustafa Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Kaya’nın ağabeyi ressam ve müzisyen Mustafa Kaya, 14 Şubat’ta evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaya için Pendik’te bulunan Zeliha Hatun Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Ablası Songül Kaya uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye ailesi, sevenleri, arkadaşlarının yanı sıra, Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya ve sanatçı İsmail Hazar katıldı. Dua ve helallik alındı. Kaya, öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye katılan Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya “ Her gidenin arkasında büyük bir boşluk kalıyor. O da aile için boşluk bıraktı kuşkusuz ki. Erken, zamansız beklenmedik hiç hazır değildik. Zaman da çözmüyor onu da biliyorum. Yaşadığım diğer acılardan biliyorum. Yapacak bir şey yok, huzur içinde uyusun “diye konuştu. Sanatçı İsmail Hazar ise "Mustafa abi çok iyi bir dosttu, sevdiğim bir insandı. Dünyalık değerlerle ilişkisini kesmiş, son derece gönül insanı sofist yaşayan bir adamdı. Ölme biçimine çok üzüldü . Evde yalnız yaşarken 2 kedisiyle birkaç gün sonra fark ediliyor öldüğü. Bu çok üzücü. Güzel insanlar maalesef böyle ani ve tesadüf şekilde gidiyor" dedi.