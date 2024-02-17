Citroen Türkiye 2024 hedeflerini genişletiyor

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım: "2024 yılında elektrikli araçların binek modellerimizdeki satış payının yüzde 25'e ulaşmasını hedefliyoruz"

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yılı, 2 bin adede yakın elektrikli modelin satışıyla tamamlayan Citroen Türkiye, Citroen dünyası içerisinde Fransa ve Almanya'nın ardından en fazla elektrikli modelin satıldığı 3'üncü ülke oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, 2023 yılında toplam C4 satışlarının yüzde 15'inin e-C4 olduğunu belirterek, "Toplam C4 X satışlarımızın da yüzde 10'u e-C4 X oldu. Kısa sürede elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlar bizi Citroen dünyasında Avrupa'da bir başka 3'üncülüğe taşıdı." ifadelerini kullandı.

Alkım, kısa sürede elde ettikleri bu başarılı sonuçların kendilerini Avrupa'da en çok elektrikli model satılan Citroen pazarlarında 3'üncülüğe taşıdığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl e-C4 X ise Avrupa'da en fazla Türkiye'de satıldı ve bizi lider konuma yükseltti." değerlendirmesinde bulundu.

2024'ün Citroen Türkiye için elektrikli araçta çok önemli bir yıl olacağını belirten Alkım, şunları kaydetti:

"2024 için hedef büyüttük. Yıl içinde satışa sunacağımız yeni e-C3 ile elektrikli ürün gamımızı genişletmiş olacağız. Mevcut araçlarımıza e-C3'ün eklenmesiyle 2024 yılında elektrikli araçların binek modellerimizdeki satış payının yüzde 25'e ulaşmasını hedefliyoruz. Yeni e-C3'ün de, C3 satışlarının yüzde 50'sini oluşturacak. Ayrıca hali hazırda 2024 yılında satışa sunduğumuz C5 Aircross'un hibrit modeliyle birlikte de marka olarak elektrikli araç atağımızı destekliyoruz."

- Günlük kullanım için ideal çözüm sunuyor

e-C4'ün kullanım kolaylığı çoğu kullanıcının günlük kullanımını, sessiz, sarsıntısız, dinamik ve CO2 içermeyen bir sürüşle karşılıyor. Model, günlük kullanım için ideal çözümü sunuyor. 50 kWsa kapasitesindeki bataryası, günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir priz veya duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) aracılığıyla şarj edilebiliyor. 350 km (WLTP döngüsü) menzili sayesinde bataryayı her gün şarj etmeye gerek kalmıyor.

e-C4, günlük mobilite ihtiyaçlarını daha pratik hale getirirken, aynı zamanda uzun mesafe yolculukları kolaylaştıran özellikler sunuyor. Yüzde 100 elektrikli modelin bataryası 30 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor.

Kullanıcılarına maksimum menzil sunmayı hedefleyen Citroen e-C4, yüksek ekipman seviyesine sahip Shine Bold donanımı ile Türkiye'de 1 milyon 501 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kompakt sınıfta geleneksel 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif yeni e-C4 X'in 510 litrelik geniş bagajı, özellikle ana kabinden izole bir bagaj beklentisi olan ve arka koltuk konforuna önem veren kullanıcılara önemli avantajlar sunmasıyla da dikkat çekiyor.

Citroen elektrikli e-C4 X modeli 136 HP güç ve 260 Nm tork değerleri sunuyor. 50 kwh'lık batarya kapasitesiyle, hız şarj istasyonlarında (Hızlı DC-100 kW) 30 dakikada yüzde 10'den yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor. Enerji tüketimi 15,3 kwh/100 km olan Citroen elektrikli e-C4 X'in menzili 360 km. Citroen e-C4 X, Türkiye'de en üst versiyon olan Shine Bold donanımı ile 1 milyon 543 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.