İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif liderin ölümüyle ilgili dün akşam “Ölümü tam ve şeffaf bir şekilde araştırılmalıdır. Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi bugün Rus yetkilileri tamamen sorumlu tuttuğumuzu açıkça belirtmek için Rusya Büyükelçiliğini çağırdı” açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca “ Son yıllarda yetkililer onu uydurma suçlamalarla hapse attı, yasaklı bir sinir gazıyla zehirledi ve kutuptaki bir ceza kolonisine gönderdi” denildi.
- Dünya
"Navalny’nin ölümüyle ilgili soruşturma açılmalı"
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Aleksey Navalny'nin ölüm haberinin ardından Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdıklarını belirterek, "Ölümü, tam ve şeffaf bir şekilde araştırılmalıdır" açıklamasını yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.