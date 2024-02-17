"Navalny’nin ölümüyle ilgili soruşturma açılmalı"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif liderin ölümüyle ilgili dün akşam “Ölümü tam ve şeffaf bir şekilde araştırılmalıdır. Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi bugün Rus yetkilileri tamamen sorumlu tuttuğumuzu açıkça belirtmek için Rusya Büyükelçiliğini çağırdı” açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca “ Son yıllarda yetkililer onu uydurma suçlamalarla hapse attı, yasaklı bir sinir gazıyla zehirledi ve kutuptaki bir ceza kolonisine gönderdi” denildi.