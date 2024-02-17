İrfan Özdemir, yeni genel müdür oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET Petrolcülük ve Fuchs Petrolub SE ortaklığında Türkiye'de otomotiv ve endüstriyel yağlar alanında hizmet veren Opet Fuchs'un üst düzey yönetiminde değişikliğe gidildi.

Temmuz 2021'den itibaren Opet Fuchs Genel Müdürü olarak görev yapan Özgür Canşe emekliliğe ayrılırken bu göreve OPET Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir atandı.

OPET Fuchs'ta 1 Mart 2024 itibarıyla Genel Müdürlük görevini üstlenecek olan İrfan Özdemir, 1991 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra profesyonel iş hayatına adım attı.

Yaşar Holding DYO ve Sadolin AŞ'de Satış Koordinasyon Şefi olarak görev yapan Özdemir, 1994 yılında Tofaş OTO Ticaret AŞ’ye transfer oldu.

Tofaş OTO Ticaret'te sırasıyla Bölge Satış Sorumlusu, Bölge Satış Uzmanı, Bölge Satış Müdürü ve Bölge Satış Koordinatörü görevlerinde bulundu.

Daha sonra New Holland Trakmak AŞ'de Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İrfan Özdemir, bu görevinin ardından Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ'ye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Özdemir, Mart 2018'den bu yana OPET'te Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.