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Yozgat'ta 6 firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

Yozgat'ta 6 firari hükümlü yakalandı mask

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Şubat'ta arananların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, konutta veya eklentilerinde yağma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K, ​​​​​​​ hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.T, kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.B. ile çeşitli suçlardan 1 ay 26 gün ila 2 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

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17 Şub 2024 - 13:21 AA Yozgat- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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