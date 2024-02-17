Yozgat'ta 6 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Şubat'ta arananların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, konutta veya eklentilerinde yağma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K, hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.T, kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.B. ile çeşitli suçlardan 1 ay 26 gün ila 2 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.