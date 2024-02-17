Üç Kız Kardeş'in, yayın günü değişti

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan Üç Kız Kardeş, artık cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşacak. Diziye bu hafta Dönüş’ün Müjgan’la hesaplaşması damga vuracak.
Dönüş, Müjgan’ın kapısına dayanır ve babasından uzak durmasını söyler. Müjgan ise Sadık ile arkadaş olduğunu Dönüş’e söylese de inanmaz. Dönüş, Müjgan’a “Siz düpedüz babamı duygu sömürüsü yaparak kullanıyorsunuz” diyerek, sert tavrını ortaya koyar. Müjgan ve Dönüş arasında yaşanan bu hesaplaşmanın nasıl son bulacağı ise yeni bölümde ekrana gelecek.
Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her cumartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.