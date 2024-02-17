Emeklileri dinleyip, çözüm yolu aradı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Türkiye Emekliler Derneği ve DİSK Emekliler Sendikası ile bir araya gelerek, emekli vatandaşların sıkıntılarını dinledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde Türkiye Emekliler Derneği ve DİSK Emekliler Sendikası ile bir araya gelerek emeklilerimizin sıkıntılarını dinledik, çözüm önerilerimizi konuştuk. Emeklilerimizin zorlu ekonomik koşullardan en az şekilde etkilenmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.