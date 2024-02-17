- Siyaset

Emeklileri dinleyip, çözüm yolu aradı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Türkiye Emekliler Derneği ve DİSK Emekliler Sendikası ile bir araya geldi.

Emeklileri dinleyip, çözüm yolu aradı mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Türkiye Emekliler Derneği ve DİSK Emekliler Sendikası ile bir araya gelerek, emekli vatandaşların sıkıntılarını dinledi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde Türkiye Emekliler Derneği ve DİSK Emekliler Sendikası ile bir araya gelerek emeklilerimizin sıkıntılarını dinledik, çözüm önerilerimizi konuştuk. Emeklilerimizin zorlu ekonomik koşullardan en az şekilde etkilenmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi

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17 Şub 2024 - 13:11 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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