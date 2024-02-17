e-ATA, Türkiye'de ilk kez test edildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çok geniş bir coğrafyada dünya halklarına hizmet veren Karsan, yurt içindeki çalışmalarıyla da ilklere imzasını atıyor.

Toplu ulaşımın geleceği olarak görülen hidrojen yakıt teknolojisine yatırım yapan ve ilk modeli e-ATA Hydrogen ile dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Karsan, toplu taşımada Türkiye'deki ilk hidrojenli araç testini Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yeni teknolojileri yakından takip eden şehirlerinden Gaziantep'te gerçekleştirilen deneme etkinliği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Satış Müdürü Adem Ali Metin, Gaziantep Şoförler Odası Başkanı, Ulaşım Sektörü Yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen törenin ardından Karsan'ın hidrojen yakıt hücreli e-ATA Hydrogen aracı belediye binasına kadar yol testi yapılarak getirildi. Daha sonrasında ise, şehir içerisinde birçok hatta test edilen hidrojen yakıtlı otobüs Gazianteplilere yüksek konforlu ve çevreci sürüşün keyfini yaşattı.

"Bizim sürekli kendimizi yenilememiz lazım"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünyanın önde gelen sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Avrupa'nın önde gelen şehirlerinin toplu taşımada hidrojenli otobüs kullandığını vurgulayan Şahin, "Hidrojen yakıtlı otobüs kullanan şehirleri ziyaret ederek yetkililerden konuyla ilgili bilgiler aldık. Bu sistemin kaybedeni yok. Bizim sürekli kendimizi yenilememiz lazım." yorumunu yaptı.

Şahin, "Bu işin fizibilitesini yaptık. Hidrojenli otobüsler 500 kilometre gidebildiği gibi egzozundan su buharı çıkıyor. Bu da havanın kirlenmemesi, temiz ulaşım, yeşil ulaşım anlamına geliyor. Yerli ve milli diyerek çıktığımız bu yolda Türkiye yüzyılında bu özgüvenle bu şehre yeşil şehir, akıllı şehir ve yeşil ulaşım, akıllı ulaşım konusunda her türlü desteği vereceğiz. Karsan ailesine bu hayalimizi gerçekleştirmemize yardımcı oldukları ve yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz. " dedi.

"Bizim için büyük bir gurur"

Karsan olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyleyen Karsan CEO'su Okan Baş ise, "Bugüne kadar bin adet elektrikli otobüsümüz Avrupa ve Kuzey Amerika yollarında 100 milyon kilometrenin üzerinde tecrübe kazandı. Gaziantep, ülkemizin en önde gelen ve özellikle yeşil dönüşümde öncülük yapan şehirlerinden. Türkiye'de hidrojen yakıtlı otobüsümüzü ilk defa Gaziantep'te görücüye çıkardık. Bu bizim için büyük bir gurur” değerlendirmesini yaptı.

Baş, Karsan'ın hidrojen yakıt teknolojisine adım atarak toplu ulaşımda yeni bir çağ başlattığını ifade etti. Hidrojen yakıt hücreli araçların toplu ulaşımda henüz çok yeni bir teknoloji olduğunu ve Avrupa'da şu anda şehir içi otobüs pazarının yüzde 2'sinin hidrojen teknolojisine sahip olduğunu vurgulayan Baş, şunları kaydetti:

"Fakat sürdürülebilir bir gelecek için batarya elektrikli araçlarda olduğu gibi, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçlar da toplu ulaşım pazarında önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. 2030 yılına gelindiğinde hidrojenli araçların, pazarın yüzde 15'ine hakim olacağını ve yıllık 2 bin adedin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Karsan olarak biz de, bu pazara hızlı giriş yaparak şehir içi ulaşımdaki hidrojenli dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz."

Tek dolumla tüm gün kullanılabiliyor

Karsan, üstün teknolojili e-ATA Hydrogen ile sektörün yeni 500 kilometrenin üzerinde menzilden opsiyonlarla birlikte 95 yolcunun üstüne çıkabilen taşıma kapasitesine kadar birçok alanda operatörlerin ihtiyaçlarına yanıt verebiliyor.

Alçak tabanlı 12 metrelik e-ATA Hydrogen, tavanda konumlanan 1.560 lt hacimli hafif komposit hidrojen tankıyla sınıfının en iyi menzil değerine sahip. e-ATA Hydrogen, son teknoloji 70 kW güce sahip yakıt hücresi kullanıyor. Ayrıca araçta yardımcı güç kaynağı olarak konumlanan uzun kullanım ömrüne sahip 30 kWh kapasiteli LTO bataryası ise zorlu yol koşullarında elektrik motora daha fazla güç sağlarken, acil durumlar için ise ilave menzil sunuyor.

e-ATA Hydrogen, elektrikli ürün gamının son üyeleri e-ATA 10-12-18'de de kullanılan yüksek performanslı ZF elektrik portal aks ile 250 kW güç ve 22.000 Nm torku kolaylıkla üretebiliyor. 7 dakikadan daha az bir sürede hidrojen dolumu gerçekleştirilebilen 12 metrelik e-ATA Hydrogen, gün içerisinde tekrar dolum yapılmasına gerek kalmadan tüm gün hizmet verebiliyor.