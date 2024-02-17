Toyota'dan alkışlanacak hareket

Mesleki teknik eğitime destek amacıyla, öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Afşin Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sıfır kilometre Toyota Corolla otomobil hediye etti.
Öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla motorlu araçlar teknolojisi alanında kullanılmak üzere hibe edilen otomobili teslim alan okul müdürü Fevzi Kılınç, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ yetkililerine teşekkür etti.
Kılınç, "Yine aynı protokol kapsamında 2023 yılı içerisinde okulumuza üç adet motor ve üç adet şanzıman bağışı yapılmıştı. Yapılan bu bağışlarla motorlu araçlar teknolojisi atölyemiz bu donanım açısından oldukça zenginleşti." açıklamasında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.