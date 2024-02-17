Kaçak sigara operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara imalatı ve paketlemesi yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezinde N.C.A. (27), S.O. (26), B.K. (30), E.E. (25), A.A. (31) ve A.K'nin (35) ikametleri, 2 iş yeri, depo ve matbaada arama yapıldı. Aramalarda, 30 bin 420 dolu makaron, 289 kilogram kıyılmış tütün, 27 bin 800 boş makaron, 8 kilogram paketli tütün, 13 sigara dolum makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.