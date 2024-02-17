Engelleri aşan sevimli kediler

İnsanların evlerinde en çok beslediği hayvanlar arasında bulunan kedilerin sokakta da bakımını üstlenen her yaştan hayvansever bulunuyor. Sokakta yaşamını sürdüren kedilerin beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık sorunlarıyla da ilgilenmeye çalışan hayvanseverler, özellikle fiziksel engeli olanlar için ayrı bir çaba sarf ediyor. Sokak kedileri, bazen geçirdikleri kazalardan dolayı bazen de ağır hastalıkları nedeniyle oluşan fiziksel engelleriyle hayata tutunmaya çalışıyor. Ankara'da, Herpes virüsü nedeniyle her iki gözünü de kaybeden "Daisy" isimli 2 yaşındaki kedi, hayvanseverlerin desteğiyle geçici yuvada yaşamını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.