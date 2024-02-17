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Engelleri aşan sevimli kediler

17 Şubat 1992’den itibaren her yıl dünyanın birçok ülkesinde, insanlarla kediler arasındaki bağı kuvvetlendirmek ve kedilerin sorunlarına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Kediler Günü kutlanıyor.

Engelleri aşan sevimli kediler mask
Engelleri aşan sevimli kediler
Engelleri aşan sevimli kediler
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 İnsanların evlerinde en çok beslediği hayvanlar arasında bulunan kedilerin sokakta da bakımını üstlenen her yaştan hayvansever bulunuyor. Sokakta yaşamını sürdüren kedilerin beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık sorunlarıyla da ilgilenmeye çalışan hayvanseverler, özellikle fiziksel engeli olanlar için ayrı bir çaba sarf ediyor. Sokak kedileri, bazen geçirdikleri kazalardan dolayı bazen de ağır hastalıkları nedeniyle oluşan fiziksel engelleriyle hayata tutunmaya çalışıyor. Ankara'da, Herpes virüsü nedeniyle her iki gözünü de kaybeden "Daisy" isimli 2 yaşındaki kedi, hayvanseverlerin desteğiyle geçici yuvada yaşamını sürdürüyor.

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17 Şub 2024 - 11:58 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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