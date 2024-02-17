Olay, dün saat 15.30 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Çam Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre moto kurye trafikte seyir halindeyken, park halindeki otomobil yola çıkmak istedi. Kafa kafaya gelen motosiklet ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü motosikletliye vurduktan sonra motosikletini de iterek yere düşürdü. Bunun üzerine iki taraf birbirine tekme tokat vurmaya başladı. Bu arada kavgayı ayırmakta çaresiz kalan bir kadın trafik polisinin cep telefonuyla yardım istediği görüldü. Yerde bir süre daha kavga eden taraflar çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşti. O anlar ise yoldaki bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.
- Asayiş
Tekme tokat kavga ettiler
Güngören'de motosiklet ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.