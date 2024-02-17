Memleket Partisi İBB adayı kim oldu?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını ve ilçe adaylarını açıkladı.

Buna göre, Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İş insanı ve Genel Başkan Yardımcısı Berk Hacıgüzeller oldu.