16 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre ekipler, son bir haftada, çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda verilen hapis cezası kesinleşen 16 firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.