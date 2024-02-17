İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre ekipler, son bir haftada, çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda verilen hapis cezası kesinleşen 16 firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
17 Şub 2024 - 11:34- Asayiş Güncelleme:
16 firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.