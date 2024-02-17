Operasyonlar hız kesmeden devam edecek!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." dedi