Kadın siyasetçiler ‘WE ACT’ projesi ile bir araya geldi

Merve SABCIOĞLU

Daktilo1984 ve ALDA'nın (Yerel Demokrasi için Avrupa Derneği), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ile hayata geçirdiği WE ACT (Siyaset ve Medyada Kadınların Güçlendirilmesi) projesinin son ayağı farklı illerden gelen kadın siyasetçileri İstanbul’da bir araya geldi.



Proje; kadın siyasetçileri, öncelikle 2024 yerel seçimleri öncesinde etkili bir şekilde hazırlamak, kampanyalarını yürütme ve seçildikleri takdirde görevlerini etkin şekilde yerine getirme konusunda ihtiyaç duyacakları beceriler edinmelerini sağlamak amacıyla 6 ilde 164 kadının katılımıyla yapıldı. Proje kapsamında kadın siyasetçiler, siyaset ve medya eğitimleri aldı.



Bu eğitim serisinin bir parçası olarak 2024 Türkiye yerel seçimleri için adaylıkları kesinleşen kadın adaylar, şehirlerinden gelen yerel gazeteciler ve ulusal medyadan temsilcileri, 15 Şubat’ta İstanbul Postane Galata’da bir araya geldi.



İzmir, Adana, Van, Ankara ve İstanbul şehirlerinden belediye başkanlığı, il meclis üyeliği ve muhtarlık statüsünde 17 kadın aday ve şehirlerindeki yerel medya kuruluşlarından ve ulusal medya kuruluşlarından 8 basın mensubunun katıldığı etkinlikte adaylar, yerel ve ulusal basın mensupları ve diğer kadın adaylar ile tanışıp deneyimlerini paylaştı.



Etkinlikte, Friedrich Naumann Foundation for Freedom Turkey adına konuşan Beate Apelt “Çalıştığım üç ülkede de Almanya, Türkiye ve Ukrayna’da resmi olarak kadınlar ve erkekler eşit haklara sahipler” dedi ve kadınların hala politikada ve diğer alanlarda liderlik konusunda çok az temsil edildiğini söyledi. Apelt, “Kadınlar olarak daha çok gideceğimiz yol var ve çok daha fazla kadının politikaya ilgili olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.



Proje kapsamında, kadın siyasetçilere eğitim veren Gazeteci Ayşe Karabat, etkinlikte yaptığı konuşmada çözüm gazeteciliğinin önemine vurgu yaptı. Karabat şunları söyledi:



“İçinde bulunduğumuz durumdan, demokrasimizden, geldiği yerden şikayet ediyorsak çözüm gazeteciliği çerçevesinde kadın adaylara yer veriyor olmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum.



Biz küçük adımlara inanıyoruz. Küçük adımların birleşerek büyük getiriler sağlığını düşünüyoruz. Dönüştürücü liderliğe inanıyoruz. Kadın siyasetçilerimizle de bunun üzerine konuşmuştuk. Kadınlar, tırnaklarıyla kazıyarak geldikleri siyaset arenasında görünür görünmez onlarca engelle karşılaştılar. Cam duvarları aştılar. O duvarları aşabilmek, aday olabilmek için çok çabalamak zorunda kaldılar. Bütün bu hikayenin anlatılması kamu görevi yapan gazeteciler olarak bize düşüyor. Bunu yaptığımızda Türkiye demokrasisine katkı sağlayacağını, bunun da eninde sonunda biz gazetecilere daha iyi bir atmosfer olarak geri döneceğine inanıyorum.



Burada aday kadınların hikayelerine yer vererek bir kere her şeyden önce demokrasinin toplumsal katılımda eşitlik ilkesine hizmet etmiş olacağız. Çünkü memleketin yarısı kadın ama siyasette temsiliyetleri hiç o kadar yüksek değil. Kadınların siyasette varoluş mücadelesini görünür kılarak bence başka şeylere de katkı sağlayacağız.”



Projede kapsamında eğitim veren Gazeteci Semin Gümüşel Güner de etkinlikte yaptığı konuşmada kadınların hikayelerini dinlemenin umut verdiğini söyledi. Gümüşel Güner, şöyle konuştu:



“Artık hepimizin neredeyse alıştığı ama hiç normal olmayan bir tablo var. Son derece erkek egemen bir siyaset. Zaten öyle bir ülke ama o küçücük adımlar gerçekten bir şeye yarayabilir. Çünkü kadınların zaten medyada görünürlüğü çok az. Yüzde 19 civarında, dünyada da Türkiye’de de böyle. Hele siyasette çok daha fazla engel var karşılarında genelde. Sadece fotoğraflarda yer alsın isteniyor, karar alma mercilerinde asla. Ama bunu değiştirmek için onlar herkesin yaptığı gibi uzun uzun konuşmak yerine ellerini taşın altına koydular. Bu çok büyük bir şey çok zor bir şey.”