Eskişehir'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yaptıkları uygulamalarda, şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.
Araçlarda 20 düzensiz göçmen bulunduğu belirleyen polis, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Düzensiz göçmenlerden 14'ünün işlemlerinin ardından ülkelerine döndüğü, 6'sının ise geri gönderme merkezlerine teslim edildiği bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.