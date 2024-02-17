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Eskişehir'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Eskişehir'de 20 kaçak göçmen yakalandı mask

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yaptıkları uygulamalarda, şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.

Araçlarda 20 düzensiz göçmen bulunduğu belirleyen polis, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerden 14'ünün işlemlerinin ardından ülkelerine döndüğü, 6'sının ise geri gönderme merkezlerine teslim edildiği bildirildi.

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17 Şub 2024 - 10:39 AA Eskişehir- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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