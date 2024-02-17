Şampiyonlardan güreşçilere tam destek

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Güreş Federasyonu'nun onur kurulu üyesi olan Mahmut Demir ile Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ali Kayalı, hem güreşçilere tribünden destek olup hem de motivasyon konuşmalarıyla onların ne kadar önemli bir iş yaptıklarına vurgu yapıp, minderde başarıya giden yolda neler yapmaları gerektiğini detaylarıyla anlatıyorlar.

Türk güreşine damga vuran Mahmut Demir ve Ali Kayalı eski günlerden anılar da paylaşırken yaptıkları açıklamada; bu ülke için, bu bayrak için terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiklerini hatırlatıp, genç güreşçilere şöyle seslendiler: "Mücadele olmadan, can acımadan asla hiçbir şey olmaz. Çok çalışmalısınız. Şampiyonu yenmeden şampiyon olamazsınız. Mindere çıktığınızda da bir saniye bile başka bir şey düşünmeden güreşinizi, ülkenizi, bayrağınızı düşünmelisiniz" dediler.

İki şampiyon ismi yanlarında gören ve onların güreş geçmişine hayranlık duyan genç güreşçiler ise bu birliktelikten son derece memnun olup, örnek aldıkları isimlerin desteğini gördükleri için teşekkür ettiler.