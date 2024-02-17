Meteoroloji açıkladı, kar mı geliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar beklenirken, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı