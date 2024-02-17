Başkan seçilirse nerede oturacak?

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, kendisine sık sık sorulan 'başkan olursan nerede oturacaksın?' sorusuna sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Tugay açıklamasında, "Bana sık sık, Başkan seçilince nerede oturacağım soruluyor. Cevabım şu; Elbette ki kendi evimde oturacağım. Ev konusunu konuşacaksak, Başkanın nerede oturacağını değil, bu fahiş kira ve ödenemez konut fiyatları ortamında, insanlarımızı nasıl uygun fiyatlarla ev sahibi yapacağımızı konuşalım." ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.