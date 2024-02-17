Başkan seçilirse nerede oturacak?

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, kendisine sık sık sorulan 'başkan olursan nerede oturacaksın?' sorusuna sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Tugay açıklamasında, "Bana sık sık, Başkan seçilince nerede oturacağım soruluyor. Cevabım şu; Elbette ki kendi evimde oturacağım. Ev konusunu konuşacaksak, Başkanın nerede oturacağını değil, bu fahiş kira ve ödenemez konut fiyatları ortamında, insanlarımızı nasıl uygun fiyatlarla ev sahibi yapacağımızı konuşalım." ifadelerine yer verdi.